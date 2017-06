Stoffel Vandoorne va au Canada avec le sentiment du devoir accompli, du moins en partie, après un Grand Prix de Monaco bien plus positif que le début de saison. Malgré un abandon sur sortie de piste et un accident en qualifications, il y a réalisé sa première Q3.

"Monaco a été un week-end chargé pour toute l’équipe" se souvient le Belge. "Je me sentais à l’aise dans la voiture à chaque fois que je prenais la piste et j’ai senti que je pouvais repousser ses limites pour peut-être marquer des points, et c’est dommage que ça n’ait pas été le cas. C’était un vrai pas en avant grâce aux évolutions sur le châssis que l’équipe a amenées en travaillant dur, et j’espère que nous pourrons en profiter au Canada, sur un circuit différent.

Avant d’envisager de marquer des points, Vandoorne doit apprivoiser le tracé de Montréal, qu’il ne connaît pas, et dont on sait qu’il est plutôt compliqué à maîtriser de par le fait qu’il soit semi-permanent.

"C’est nouveau pour moi, je n’y ai jamais couru, mais j’ai beaucoup travaillé dessus dans le simulateur. C’est un circuit difficile et je peux voir pourquoi il a cette réputation de circuit de pilote, il y a de quoi s’occuper et il faut être concentré en permanence, ce que rappelle bien le Mur des Champions ! Ce sera une expérience totalement différente de Monaco en termes de préparation et de réglages mais je suis heureux de m’y rendre pour la première fois".

"La course sera impitoyable avec les freins, les moteurs et les pilotes, et nous aurons du travail sur les stratégies avec les potentielles apparitions de la voiture de sécurité. C’est bien que Fernando soit de retour à mes côtés et il a beaucoup d’expérience de ce circuit, ce qui sera utile. Ce ne sera pas notre course la plus simple mais contrairement à Monaco, il y a bien plus d’occasions de dépasser et j’espère que ça nous permettra d’être dans le peloton" conclut Vandoorne.