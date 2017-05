Stoffel Vandoorne ne s’en veut pas trop pour sa collision avec Felipe Massa lors du Grand Prix d’Espagne.

Jugé coupable par les commissaires, il reculera de trois places sur la grille à Monaco. Mais le Belge reconnait que c’est surtout "assez embarrassant" pour son équipe, et le rythme affiché par sa McLaren Honda MCL32.

"Je ne m’attendais absolument pas à ce qu’il se retrouve à côté de moi," explique Vandoorne. "Il était si loin derrière moi dans la ligne droite et j’utilisais bien tout ce qui était à ma disposition à ce moment de la course pour être aussi rapide que possible au bout de la ligne droite."

"Il n’y avait pas d’économie d’énergie ou d’essence en cours. Alors, le fait qu’il soit arrivé à mes côtés, c’est assez embarrassant."

Le moteur Honda est, encore une fois, critiqué entre les lignes.

"Cela démontre que nous devons continuer à améliorer afin de pouvoir être compétitif en course également," ajoute le Belge, qui n’a pas oublié le 7e temps en qualifications de Fernando Alonso.

"Notre rythme était à peu près normal, disons-le ainsi. Depuis le début de la saison, ce n’est pas facile. Nous avons eu des évolutions à Barcelone, sur la voiture, qui ont été positives. Mais il nous faut améliorer quand nous devons nous battre en course face à d’autres voitures. Je ne pense pas que nous ayons pu le faire de manière décente encore."