A une semaine du deuxième Grand Prix de sa carrière, le premier en tant que pilote titulaire, Stoffel Vandoorne s’affirme prêt à franchir le pas et rappelle à quel point il est fier de piloter pour McLaren.

"McLaren est l’équipe dont je rêvais dans le passé" précise-t-il à CNN. "Je me rappelle regarder la télé et voir David Coulthard et Mika Hakkinen, c’étaient mes voitures préférées et j’ai toujours eu un faible pour McLaren, c’est génial d’être leur pilote. Ca ne me parait pas anormal mais c’est une grande réussite et j’ai hâte de tout donner pour l’équipe".

Si beaucoup voient sa collaboration avec Fernando Alonso comme dangereuse pour sa carrière, Vandoorne ne se montre pas inquiet et pense plutôt avoir trouvé facilement le mentor idéal pour l’aider à progresser.

"J’ai une très bonne relation avec Fernando, j’ai travaillé avec lui les deux dernières années. J’ai vu comment il travaille avec l’équipe, comment il interagit avec les membres de l’équipe. Il est très compétitif et je sais ce que c’est d’être avec lui, je devrai tirer le meilleur de chaque situation mais aussi de son expérience. Je vais beaucoup apprendre grâce à lui".

Après avoir disputé une course au pied levé l’an dernier, Vandoorne ne s’inquiète pas de la pression qu’il subira en course : "La F1 est un environnement de pression, quelle que soit la situation, et ce sera toujours le cas. C’est de la pression positive et ça me plait, j’en veux et je veux me mesurer aux meilleurs afin de prouver ce que je vaux".

Les règles techniques de la Formule 1 ont changé et vont notamment permettre aux pilotes d’aller bien plus vite en courbe, ce qui réjouit Vandoorne après une saison en Super Formula, au volant d’une monoplace qui possédait déjà une telle caractéristique.

"Les voitures sont belles, c’est un pas en avant en termes esthétiques. Nous ne savons pas encore exactement à quoi nous attendre, il faudra attendre les premiers essais pour savoir ce qu’il en est et le taux de développement durant la saison sera impressionnant pour tout le monde" conclut le Belge.