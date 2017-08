Stoffel Vandoorne aborde la pause estivale avec bien plus de confiance qu’il y a un mois.

Les essais menés cette semaine en Hongrie et la double arrivée dans le top 10 quelques jours avant sur le circuit du Hungaroring sont de très bons signes selon le Belge. Sans oublier le meilleur tour en course signé par Fernando Alonso.

Vandoorne estime que la McLaren Honda peut être la 4e voiture la plus rapide durant le reste de la saison.

"Oui, être la 4e meilleure équipe, comme en Hongrie, cela doit être notre objectif à atteindre de manière régulière," confie-t-il.

"Cependant je n’oublie pas que la bataille en milieu de peloton est vraiment très serrée cette année. De notre côté, nous améliorons, sans aucun doute possible, course après course. Nous continuons à trouver des choses sur la voiture qui nous rendent plus compétitifs et nous mettent plus à l’aise derrière le volant."

"La Hongrie a été bonne mais Silverstone a aussi été une surprise pour nous. Nous ne nous attendions pas à être aussi bien placés sur un circuit aussi rapide. Comme nous avons pu le voir, ce sont les petits détails qui font maintenant la différence. Cela joue sur votre place en qualifications et donc sur vos possibilités en course."

"Ce dont nous avons besoin ? Continuer comme ça, dans la bonne direction. Et je pense, j’espère, que nous pourrons progresser encore lors du reste de la saison."

Vandoorne sait toutefois que son équipe attend bien plus.

"Nous ne sommes pas où nous voulons être, mais quand les opportunités sont là, comme en Hongrie, nous devons les saisir. Nous devrions en avoir encore quelques unes lors des dernières courses."

"De mon côté, j’ai progressé aussi et l’équipe l’a ressenti. Je suis plus proche de Fernando maintenant, je m’améliore à grands pas à chaque course. La voiture correspond de plus en plus à mon style. C’est prometteur pour la suite."