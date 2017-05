Stoffel Vandoorne sait que les occasions de briller pour McLaren et Honda seront très restreintes cette saison. Alors, après un abandon lors du dernier Grand Prix suite à une collision avec Felipe Massa, il espère bien maximiser ses chances à Monaco, un circuit sinueux et étroit où le pilote compte un peu plus qu’ailleurs... et le moteur un peu moins !

"Même si le résultat du Grand Prix d’Espagne a été frustrant et n’a pas, bien entendu, été à la hauteur de notre attente, nous avons tout de même réussi à tirer des choses positives de ce week-end à Barcelone," commence le pilote belge.

"Les évolutions apportées à la MCL32 ont donné les performances attendues et nous avons réussi à récolter beaucoup d’informations de chacune de nos journées en piste là-bas, ce qui est très utile pour nos ingénieurs et nos concepteurs à l’usine, afin de développer notre programme course après course."

Vandoorne a profité des derniers jours pour tester en virtuel, à Woking, les évolutions aérodynamiques spécifiques pour Monaco.

"Depuis Barcelone, je suis retourné à l’usine dans le simulateur et je me sens prêt, et excité, pour le prochain Grand Prix à Monaco. C’est la première fois que je vais courir dans mon jardin comme on dit, puisque j’habite depuis peu dans la Principauté."

"Ce sera aussi ma première fois sur ce circuit au volant d’une Formule 1. J’y ai couru pendant trois ans en GP2 mais aussi dans le cadre des World Series by Renault. Je le connais donc plutôt bien et j’aime y piloter. Même si tout peut y arriver, il suffit d’avoir un peu de malchance ou de trafic pour ruiner votre week-end."

Le Belge n’oublie pas qu’il n’aura pas son coéquipier habituel ce week-end...

"C’est génial aussi de revoir Jenson avec les couleurs de McLaren Honda, à mes côtés dans le garage. Nous aimons tous les deux rouler à Monaco et j’espère que ce week-end sera notre meilleure opportunité de briller en ce début de saison. Et je sais que nous garderons aussi un oeil sur ce qui se passera à Indianapolis, en espérant que Fernando y connaitra un bon week-end également."