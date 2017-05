Stoffel Vandoorne, qui effectue sa première saison en Formule 1, ne compte pas se laisser abattre par les nombreuses difficultés rencontrées par son équipe, McLaren-Honda.

En Formule 1, tout doit aller très vite, et les rookies doivent faire leurs preuves dès que possible pour pouvoir conserver leurs places très convoitées par de nombreux prétendants. Or, depuis les tests hivernaux, le Belge n’a de cesse d’essuyer des revers de fortune avec sa monture, notamment lors du dernier Grand Prix à Bahreïn, qu’il n’a même pas pu disputer. Mais il ne craint pas pour son avenir en catégorie reine.

Le pilote de 25 ans affiche un calme exemplaire face aux aux problèmes qui s’imposent à lui.

"Je ne crois pas que j’ai eu à souffrir particulièrement jusqu’ici. Les trois premiers week-ends de course ne se sont pas passés sans accrocs et nous avons rencontré une quantité de problèmes, c’est vrai. Mais je ne souffre pas. A présent, nous avons besoin d’un week-end propre et alors nous verrons où j’en suis."

Ce n’est pourtant pas le talent qui manque chez Vandoorne, son palmarès parle pour lui. Plusieurs fois champion dans les séries inférieures, dont champion de GP2 en 2015, il a su prendre le temps nécessaire pour se préparer à piloter en Formule 1.

"Naturellement, en tant que pilote de course, on ne veut pas de la situation actuelle de notre équipe. On veut lutter pour la victoire et le titre. Je me suis habitué dans chaque série à me battre pour les victoires et les titres. Ici, c’est un autre scénario, parce que nous ne sommes pas en position de le faire. Alors, il nous faut adopter une approche différente et aussi travailler autrement avec l’équipe. Il nous faut considérer davantage les détails et entrainer l’équipe dans notre sillage."

Vandoorne tente de rester positif, malgré une situation peu enviable pour un rookie qui souhaite avant tout performer et apprendre.

"Espérons qu´il y aura bientôt une amélioration..." soupire-t-il.

En tout cas, le jeune pilote force l’admiration de son coéquipier, le double champion du monde Fernando Alonso.

"C’est un bon coéquipier, qui travaille très dur. Stoffel est un pilote talentueux, à qui je souhaite le meilleur. Hélas, pour le moment, la voiture n’est pas assez compétitive pour qu’il puisse signer de bons résultats en Formule 1. Mais il y arrivera certainement à l’avenir."