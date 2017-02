Stoffel Vandoorne, nouveau pilote titulaire chez McLaren, se dit très impatient de prendre enfin le volant de sa nouvelle voiture.

Cela se passera lors des essais de Barcelone, du 27 février au 2 mars. Mais il avoue qu’à Woking tout le monde est sous pression.

"Je n’ai pas encore vu la voiture… car elle n’est simplement pas encore construite. Il y a, chaque jour, quelques pièces en plus sur la voiture. Elle sera prête un jour avant les tests comme toujours," confie le Belge à la RTBF.

Et lui aussi nous promet une surprise concernant la livrée.

"Elle sera différente des années précédentes : en termes de couleurs, on aura quelque chose de nouveau, de chouette à voir. J’espère que les nouvelles voitures vont être très performantes."

Aucun doute en tout cas concernant la forme physique de Vandoorne.

"Je suis prêt à 100% pour commencer la saison en F1. On s’entraine à bloc depuis quelques mois et on attend le début de la saison. J’ai vraiment envie que la saison débute. Quand les essais vont débuter, on sera dans la voiture presque chaque semaine"

"C’est bien sûr un peu différent des saisons précédentes car j’entre en Formule 1. Je dirais que la préparation physique a été un peu plus focalisée sur la F1 avec mon entraineur de chez McLaren. Sinon, ça a été un hiver assez calme. Beaucoup de préparation avec l’équipe McLaren dans le simulateur et avec l’équipe technique. J’ai dû m’adapter un peu au début mais je suis maintenant totalement à l’aise avec toutes les procédures"

"Je ne suis pas vraiment stressé car ça ne sert pas à grand-chose de me mettre de la pression maintenant. C’est la F1 donc il y a beaucoup d’attentions autour de nous mais on le sait et on doit l’accepter. Cela fait partie du boulot."