Stoffel Vandoorne a encore vécu une mauvaise course, lors du Grand Prix d’Espagne.

Après être parti en 20e et dernière position, suite à de nouvelles pénalités pour changement de pièces sur son moteur Honda, le Belge a dû abandonner suite à un accrochage après la mi-course.

Vandoorne a fermé la porte à Felipe Massa, ce qui lui vaut 3 places de pénalité pour le Grand Prix de Monaco, comme nous vous le rapportions un peu plus tôt.

"Je n’ai pas encore revu les images de l’accrochage. Je ne m’attendais pas à ce que Felipe soit là en bout de ligne droite. Il était assez loin derrière et moi j’ai utilisé tout ce que j’avais. On s’est malheureusement touché. Je pense qu’il s’agit d’un incident de course. Notre course allait vraiment commencer vers la fin car on allait terminer la course avec les pneus plus tendres," explique Stoffel Vandoorne à la RTBF.

Quelques minutes plus tôt, Vandoorne avait réussi un exploit : dépasser une voiture, celle de Jolyon Palmer.

"Je pense que c’était mon premier dépassement de la saison... Ca reste difficile car tout doit être parfait pour pouvoir faire un dépassement. On a apporté des améliorations ce week-end et ça a l’air d’aller un petit peu mieux. On en apportera encore à Monaco mais je ne veux pas mettre d’objectifs pour le moment. Notre position n’est toujours pas compétitive. J’espère qu’on aura de nouvelles pièces sur la voiture qui nous poussent un peu vers le haut."