Stoffel Vandoorne espère un week-end un peu plus fluide à Bahreïn, après deux Grands Prix difficiles en termes de fiabilité comme de performance pour McLaren Honda.

Le pilote belge est en tout cas ravi de retrouver Sakhir.

"Nous revoilà à Bahreïn, un an après mes débuts ici !" lance-t-il au micro de la RTBF. "Je suis de retour sur un terrain un peu plus connu."

"Le début de saison n’a pas été très facile pour nous, avec beaucoup de problèmes au niveau de la fiabilité et beaucoup de choses à gérer pendant le week-end. J’espère que ce week-end, on n’aura pas de réel problème, et qu’on pourra montrer que la voiture avance dans la bonne direction. C’est le plus important pour nous en ce moment : amener des mises à jour sur la voiture et montrer que notre package s’améliore week-end après week-end."

La MCL32 ne permet pas encore à Vandoorne de montrer ce dont il est réellement capable. Mais cela ne le gêne pas, pour l’instant en tout cas, puisqu’il reconnait qu’il n’a pas été irréprochable non plus.

"Je ne doute pas du tout de mes capacités. Sur le papier, ça n’a peut-être pas été les deux meilleurs week-ends de ma vie en Australie et en Chine, mais je ne doute pas du tout. Je sais que quand on connaîtra un week-end sans problème, tout va se mettre en place, que le résultat sera là."

A Monaco, il fera à nouveau équipe avec Jenson Button le temps d’une course, comme il y a un an à Sakhir, puisque Fernando Alonso a décidé de disputer les 500 Miles d’Indianapolis.

"C’est chouette pour Fernando d’avoir l’opportunité d’y rouler et de revoir McLaren en IndyCar. C’est une course que je regarde chaque année, ce sera sûrement encore le cas cette fois-ci ! Monaco, ce sera peut-être un Grand Prix où nous aurons plus de chances de signer un bon résultat, on fera de notre mieux."