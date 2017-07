Chez McLaren Honda, il y avait un pilote avec un grand sourire hier et, pour une fois, c’était Stoffel Vandoorne.

Le Belge est parvenu à se hisser en Q3 (comme à Monaco) et à y participer cette fois. En Principauté, il avait en effet percuté les rails à la fin de la Q2 et n’avait pu rouler lors de la phase suivante des qualifications.

Selon Vandoorne, ce résultat démontre que les choses vont enfin dans la bonne direction en ce qui le concerne.

"C’était une très bonne qualif pour nous. Je pense que lors des dernières courses on a petit à petit avancé dans la bonne direction… je pense qu’à Bakou et en Autriche j’ai fait un vrai pas en avant. On a vraiment fait jeu égal avec Fernando," confie-t-il à la RTBF.

"C’était pareil en commençant le weekend ici, je suis parvenu à être très proche de lui, on a fait de bons réglages vendredi soir et samedi, j’étais très confiant dans la voiture, je me sentais à l’aise. Je suis très content d’être en Q3, je ne m’attendais pas vraiment à ça ici à Silverstone vu la longueur du circuit mais ça montre que le travail qu’on a fait va dans la bonne direction."

De manière plus générale, ce résultat permet aussi à Vandoorne de retrouver la confiance qui lui manquait, selon son patron, Eric Boullier. Mais il tient à relativiser.

"Je n’ai jamais douté en fait, mais le début de saison n’a pas été facile pour nous après tous les problèmes qu’on a eus pour commencer, il a fallu aussi changer la relation avec l’équipe en termes de réglages de la voiture, d’avancer un peu plus dans ma direction… Dernièrement je pense qu’on a été dans une bonne direction pour moi, je me sens de plus en plus à l’aise et confiant. Je pense que les derniers weekends l’ont montré, il n’y a pas de raison que cela ne continue pas."