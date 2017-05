Comme son coéquipier, Stoffel Vandoorne ne se fait pas énormément d’illusions avant de disputer le Grand Prix de Barcelone. Certes, McLaren attend plusieurs évolutions aérodynamiques qui devraient améliorer la performance de la voiture. Mais c’est surtout du côté de la puissance moteur et de la fiabilité que l’équipe a pêché en ce début de saison. Le Belge espère surtout accumuler des kilomètres ce week-end.

« Même si nous n’avons pas été fiers de notre performance au Grand Prix de Russie, nous pouvons toujours tirer du positif de ce week-end. J’ai été heureux de pouvoir finir la course, après quelques week-ends difficiles. C’était important pour moi d’accumuler des kilomètres, et nous avons réussi à obtenir beaucoup de précieuses données, ce qui aide pour développer le châssis comme l’unité de puissance tout au long de la saison. »

« J’ai hâte de commencer la saison européenne au Grand Prix d’Espagne. Je connais bien le circuit puisque j’ai disputé quelques courses ici par le passé, et bien sûr, nous y avons effectué les essais de pré-saison. Nous avons beaucoup de données utiles sur ce circuit, sur le comportement de la voiture ici. J’espère que cela nous permettra de commencer le week-end sur une note positive et que nous aurons un week-end sans problème. »

Bonne nouvelle pour McLaren : même avec un franc déficit moteur, Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne devraient être plus difficiles à doubler ici qu’en Russie à ou Bahreïn. Comme l’explique le Belge, il est toujours malaisé de dépasser en Espagne.

« Le circuit de Barcelone est amusant, assez rapide, donc il est assez exigeant pour la voiture comme pour le pilote. Il est très délicat de dépasser ici, et, puisque c’est un circuit rapide, la vitesse moyenne est assez élevée, donc ce sera un défi pour nous. C’est traditionnellement un circuit qui est rude avec les pneus, mais je suis curieux de voir comment les nouveaux composés évolueront au fur et à mesure de la course. »