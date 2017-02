Pour sa première saison en tant que titulaire de l’équipe McLaren, Stoffel Vandoorne est l’un des éléments du renouveau de l’équipe anglaise et il espère que cette voiture qui affiche l’héritage de Woking pourra l’emmener vers de très bons résultats.

« C’est génial de voir une McLaren qui ressemble vraiment à une McLaren » déclare-t-il en référence à la couleur orange, de retour sur la MCL32. « La livrée est un mélange du présent et du futur avec le orange des années 1960 et 1970. J’adore ça, et la voiture elle-même est très belle. Il y a énormément de petits détails, notamment les tunnels sur les supports de museau, ainsi que sur les dérives et l’aileron avant, elle est très poussée ».

« C’est le moment que j’ai attendu toute ma vie, ma préparation a été longue, intense et méticuleuse. J’ai passé l’hiver à m’entraîner d’arrache-pied et je suis en meilleure forme que je ne l’ai jamais été. J’ai enfin ma chance et je suis prêt à la saisir » conclut un Vandoorne déterminé.