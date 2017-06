Fernando Alonso a abandonné mais son équipier, Stoffel Vandoorne, a pu voir le drapeau à damier au Grand Prix du Canada.

Le pilote McLaren a cependant beaucoup souffert et est resté hors de la zone des points.

"C’était une course difficile. Je pense que nous savions plus ou moins avant le début à quoi nous attendre. Nous avons trouvé qu’il était difficile d’être rapide dans les lignes droites, et la quantité d’économie de carburant que nous avions à faire aujourd’hui nous a vraiment fait mal. La vitesse de pointe des autres voitures était vraiment impressionnante, alors nous étions un peu comme des victimes à chaque fois. Nous avons terminé la course, 14e, mais ce n’est pas le résultat que nous espérions," commente le Belge.

"Il est incroyablement difficile pour nous de rester dans le peloton, et quand nous pouvons rester avec le groupe de voitures autour de nous, nous sommes vulnérables et nous n’avons pas la capacité de nous défendre, alors nous devons recourir à quelques astuces pour garder les autres voitures derrière. Tout ça commence à devenir très difficile à force."

"Il n’y a pas de quoi nous plaindre à ce sujet - j’essaie juste de faire mon travail - mais j’espère qu’il y aura des améliorations bientôt afin que nous puissions commencer à courir avec les autres."