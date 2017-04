Stoffel Vandoorne a confirmé aujourd’hui, sur le circuit de Sakhir, qu’il ne sait pas encore quand il pourra attendre du mieux pour McLaren Honda.

Le motoriste japonais prépare un nouveau moteur, qui pourrait être testé en piste la semaine prochaine lors des essais privés. Mais son arrivée en Grands Prix pourrait être repoussée au Canada, s’il y a des choses à revoir.

"Il est difficile de donner une date pour la résolution de nos problèmes," déclare Vandoorne. "Je ne sais pas quand cela ira mieux pour nous. Evidemment nous espérons tous que ça soit le plus tôt possible. Nous devons faire un vrai pas en avant côté performance."

Cela fait un an que le pilote McLaren a fait ses débuts en F1. C’était sur ce circuit, à la place de Fernando Alonso, alors en convalescence suite à son accident à Melbourne.

"J’ai fait une bonne course l’an dernier ici. C’était cool et j’étais ravi d’avoir eu cette opportunité. Un an plus tard, tout est très différent... Pourtant je n’ai que deux courses de plus qui se sont ajoutées à mon expérience."

"Il est clair que notre situation n’est pas facile pour le moment. Mais je sens que je suis dans la bonne équipe pour réussir à moyen terme. Ce week-end, j’espère que nous pourrons progresser encore un peu avec ce que nous avons."