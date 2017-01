Stoffel Vandoorne avait le sourire ce week-end, au salon automobile de Bruxelles : c’était sa première apparition pour McLaren Honda en tant que pilote titulaire en Formule 1.

Le Belge en a profité, lors de sa conférence de presse, pour donner ses impressions avant le début de la saison.

"Nous ne savons pas encore si la voiture sera assez compétitive que pour se battre aux avant-postes mais ce qui est certain, c’est que nous nous battrons pour chaque point," a-t-il confié.

"En raison de nombreux changements dans la réglementation, notamment en ce qui concerne les moteurs, les écuries ne savent pas encore très bien où elles en sont. Mais le projet McLaren-Honda a fait de réels efforts. Nous voulons être compétitifs, nous battre pour monter sur le podium. Que ce soit à Melbourne ou ailleurs, chaque point sera important."

Vandoorne s’est placé dans les meilleures conditions avant d’aborder une année qui sera très longue.

"J’ai eu un hiver très paisible. J’ai pu profiter de ma famille et me relaxer. Mais maintenant, tout va se compliquer. Nous sommes en pleine préparation de la saison et des premiers tests. La voiture commence à prendre forme. Je suis désormais bien plus impliqué, tout gravite autour de moi."

"C’est une étape logique d’être aujourd’hui en Formule 1," poursuit Vandoorne.

"L’année dernière, j’ai acquis de l’expérience supplémentaire en Super Formula au Japon. J’étais déjà prêt pour la F1 mais j’ai beaucoup appris sur les circuits japonais, où je bénéficiais d’une voiture très compétitive. Je ne perçois pas ma saison 2016 comme gâchée."

Quant au travail avec Fernando Alonso, "j’en suis très heureux, tout se passe à merveille avec lui. Nous allons d’ailleurs beaucoup nous voir dans les semaines à venir. Je vais pouvoir bénéficier de toute son expérience même si, à la fin, c’est quand même moi qui serai dans le baquet."