Stoffel Vandoorne attendait sûrement mieux de ses grands débuts en F1, si l’on met de côté la pige effectuée à Bahreïn l’an dernier en remplacement de Fernando Alonso. Le Belge a vécu un week-end compliqué à Melbourne, marqué par de nombreux problèmes mécaniques qui l’ont empêché d’être performant en qualifications et l’ont mené à la dernière place du classement en course.

« Bien que la course australienne ait été décevante en termes de résultat brut, c’était une étape très importante pour moi car j’ai vécu mon premier départ en tant que pilote officiel pour McLaren et Honda » relativise Vandoorne. « J’y ai beaucoup appris et j’ai dû réagir rapidement aux différents défis rencontrés tout au long du week-end, et je suis fier de les avoir assez bien géré pour que la voiture atteigne l’arrivée ».

« Finir dernier n’est jamais ce que l’on espère et ce sera aussi difficile pour nous en Chine, mais je sais que nous avons de nouvelles pièces et nous ferons de notre possible pour tirer le maximum de la voiture. Le circuit est nouveau pour moi, j’ai hâte de le découvrir en vrai et non dans le simulateur et de m’habituer aux conditions variables ».

Vandoorne cherchera avant tout à découvrir le circuit et ne préfère pas préciser d’objectif avant d’avoir roulé sur le circuit de Shanghai : « Ses caractéristiques sont très différentes de Melbourne et de Bahreïn donc j’espère le maîtriser en début de week-end afin de pouvoir me concentrer sur les réglages. C’est un mélange de virages à basse et moyenne vitesse et de très longues lignes droites, il possède de tout. Il faudra rouler au maximum durant les séances d’essais et je veux en apprendre autant que possible vendredi avant de voir ce que je peux accomplir plus tard ».