Pour Stoffel Vandoorne, la deuxième et dernière journée d’essais de McLaren Honda s’est presque passée comme dans un rêve.

Avec beaucoup de tours parcourus, sans aucun problème mécanique, il a enfin pu procéder à de vrais tests sur sa MCL32. Chose que lui ou son équipe n’avaient pas pu faire une seule fois jusqu’à présent. De quoi tirer de la satisfaction et de l’espoir pour la suite.

"Cette journée d’essais a probablement été notre meilleure journée de cette saison à ce jour," lance tout simplement Stoffel Vandoorne.

"C’est la première fois que nous avons eu une journée sans problèmes majeurs, où nous pouvions effectivement dérouler notre programme. Je pense que nous avons complété tout ce que nous voulions faire ce mercredi. Nous avons même pu tester des réglages, ce que nous n’avions pas réussi à faire à Barcelone lors des essais hivernaux."

"Ce fut une journée très productive et je suis très heureux que nous ayons pu faire tant de tours," poursuit le Belge.

"C’est bien, surtout après une journée difficile comme celle de mardi et un week-end difficile, ce n’était pas génial, mais je suis très heureux. Pour l’équipe, ce n’était pas une semaine facile : il y a eu deux courses de suite et ces essais, avec tant de problèmes. Les gars ont travaillé à fond, et à chaque fois ils ont fait de leur mieux pour la remettre en piste le plus vite possible."

Une journée c’est bien mais Vandoorne aimerait dorénavant que McLaren Honda soit aussi productive bien plus souvent.

"C’était vraiment une bonne journée mais nous avons besoin que tous les jours soient bons... Et il n’y a aucune garantie que ce sera le cas la prochaine fois. Nous devons apprendre très attentivement de ce que nous avons fait ce mercredi et, espérons-le, transmettre cela à l’événement suivant pour continuer à améliorer."

"Ce test a été très bon pour moi et pour l’équipe. Encore une fois nous avons pu travailler sur différentes directions pour les réglages mais nous avons aussi pu tester de nouvelles pièces, des choses tout à fait fondamentales, cela nous a permis de comprendre d’où venait la performance. Cela a été très productif."

Vandoorne est en tout cas dans un esprit plus positif après Bahreïn.

"Lors de cette journée d’essais, mais aussi durant tout le week-end, je me suis vraiment senti très à l’aise dans la voiture. Le châssis se comporte bien et nous apporterons d’autres nouveautés à la voiture au cours des prochaines courses. La clé est de pouvoir passer un week-end où tout se déroule normalement, ce que nous n’avons pas encore pu faire. Si nous pouvons le faire, nous pourrons montrer, je l’espère, que nous progressons. Il suffit de continuer à travailler dur et d’attendre le moment où tout fonctionnera en même temps."