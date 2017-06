Stoffel Vandoorne a lancé une nouvelle pique à Honda, le motoriste de l’équipe McLaren, aujourd’hui à Bakou.

Le Belge a révélé qu’il aurait certainement lui aussi une pénalité sur la grille de départ mais, au moins, il a pu se préparer à affronter ce nouveau circuit parce que "le simulateur est fiable" au moins.

"J’ai bien sûr passé pas mal de temps dans le simulateur, comme je le fais avant chaque Grand Prix," dit-il en parlant de sa préparation pour la course. "J’ai fait beaucoup de tours. Au moins, notre simulateur est fiable – et j’ai réussi à boucler un grand nombre de tours (rires)."

"J’étais ici l’an dernier, j’ai regardé les courses qui se sont déroulées ici, en GP2 ainsi qu´en Formule 1, des vidéo en caméras embarquées, c’est tout ce que vous pouvez faire."

"Après, je ne pense pas que nous ayons de grands espoirs, mais nous essayerons de faire de notre mieux. En effet, nous commençons déjà le week-end avec des pénalités, ce qui n’est pas idéal, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous allons essayer et faire de notre mieux, peut-être en nous concentrant plus sur les relais durant la course, et nous espérons que nous pourrons un peu jouer avec les autres durant la course."

Vandoorne est en effet désormais assuré de partir depuis la dernière place sur la grille de départ, tout comme Alonso. Il aura un nouveau MGU-H, un nouveau turbo et le nouveau moteur thermique de Honda, soit 30 places pénalité. Pour Alonso c’est au moins 15 places de pénalité pour le moment.