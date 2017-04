Stoffel Vandoorne était assuré de prendre le départ depuis la dernière ligne de la grille de départ avec les 15 places de pénalité auxquelles il a droit pour changement de plusieurs éléments de son moteur, mais il espérait bien sûr faire mieux que le 17e chrono…

"Nous savions avant la qualification que nous allions prendre le départ depuis le fond de la grille de départ," explique Vandoorne. "Notre objectif était donc de penser surtout à la course de demain afin de faire de notre mieux, même si nous savons que les dépassements seront difficiles pour nous."

"Toutefois, je continue à croire qu’il peut arriver beaucoup de choses durant une course. J’espère que la journée de demain sera meilleure et que nous pourrons faire quelque chose de bien. Aujourd’hui, c’était plus ou moins le début de ma saison," ajoute le pilote belge.