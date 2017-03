Valtteri Bottas vient de terminer sa première semaine d’essais en tant que pilote titulaire chez Mercedes, et sa première semaine s’est très bien passée, avec des chronos flatteurs et un nombre de tours parcourus impressionnant.

"Chaque roulage est utile et il s’agit avant tout de tester à chaque fois si la voiture roule bien" a-t-il déclaré à Nextgen-Auto.com. "Nous espérons encore progresser dès la semaine prochaine. Il est difficile d’analyser la hiérarchie simplement après cette semaine d’autant que beaucoup d’autres équipes travailleront sur d’autres choses avant Melbourne. Je dois maintenant analyser tout ce que j’ai appris cette semaine afin de mettre à profit la deuxième semaine".

Bien qu’ayant terminé en tête de sa première journée, le Finlandais préfère surtout se focaliser sur la quantité de kilomètres parcourus, qui l’aidera nettement en vue de la saison à venir.

"Etre premier de la feuille des temps n’a pas grande signification car c’est une séance d’essais et on n’est pas récompensés. En réalité, c’était surtout le kilométrage qui comptait cette semaine, pour l’équipe afin de vérifier que tout va bien sur la voiture, et pour moi afin de parfaitement apprendre les processus appliqués dans l’équipe" poursuit-il.

"Durant ces deux jours que j’ai passés au volant, j’ai fait plus de tours que je n’en avais jamais fait, ce qui est très utile avec ces nouvelles voitures. J’ai appris énormément de ces essais. Nous allons dans la bonne direction. La voiture est très différente à piloter de tout ce que j’ai essayé avant, elle demande de l’adaptation et je progresse dans tous les domaines. Nous avons beaucoup travaillé sur les réglages, sur ceux que l’on peut apporter à la voiture depuis le volant et comment ils affectent la voiture. Je suis satisfait mais il reste encore beaucoup de travail avant Melbourne car il y a plusieurs points à améliorer".

Ces quatre journées d’essais ont également été l’occasion de faire connaissance avec sa nouvelle équipe : "Je me sens de plus en plus à l’aise et intégré à l’équipe. C’était très naturel de passer du temps avec les membres de l’équipe, mais c’est surtout sur notre capacité à travailler tous ensemble qui a progressé cette semaine avec le travail effectué en piste".

"J’irai également à l’usine avant Melbourne pour analyser les données des essais et ça m’aidera à terminer mon intégration. Je savais que ça prendrait du temps à ce que tout se mette en place et il nous reste encore du travail sur le comportement de la voiture. Il faut que je continue à apprendre le nom de chaque personne dans l’équipe mais aussi des 800 qui travaillent à Brackley".

Passant d’une Williams de l’ancien règlement à une Mercedes version 2017, Bottas a pu voir la différence, que ce soit au niveau des pneus que de l’aérodynamique. Pour lui, c’est d’ailleurs la voiture qui joue le plus grand rôle dans cette évolution et non ses gommes.

"Je ne ressens pas énormément de différences sur les pneus, j’ai l’impression qu’ils amènent le même niveau d’adhérence et que l’on subit les mêmes pertes soudaines, surtout avec les pneus les plus durs sur une piste froide comme celle sur laquelle nous avons roulé, dans l’ensemble je ne vois pas de progrès pour le moment de ce coté-là".

"Nous avons eu beaucoup de vent et les voitures y sont plus sensibles maintenant avec tout l’appui produit par les nouveaux ensembles aérodynamiques. En termes de performance, c’est l’aéro qui nous amène le plus de progrès, c’est difficile de calculer en détails l’apport des pneus, il n’est pas négligeable mais pas aussi important que l’aéro. Le vrai changement au sujet des pneus est leur régularité sur des longs relais" analyse le Finlandais en détail.

Un tel changement l’a en tous cas marqué car c’est la première fois qu’il se retrouvera dans la peau d’un favori en Formule 1. Malgré son nouvel équipier, difficile à battre, Bottas pense que cette année est la meilleure pour opérer ce mouvement.

"Je ne vois pas de point négatif à ces changements pour moi, tous les pilotes doivent apprendre le nouveau règlement et Lewis a quand même l’avantage de savoir comment fonctionne l’équipe, et il a le point de comparaison avec la voiture de l’an dernier, dont il a dit qu’elle n’était pas si différente. Mais je pense que c’est quand même le meilleur moment pour changer d’équipe".

Malgré les récentes déclarations de Lewis Hamilton, peu enclin à partager ses données avec son équipier, Bottas assure qu’il peut s’appuyer sur l’Anglais et qu’en réalité, il l’a déjà fait : "Ça a été intéressant de travailler dur avec les ingénieurs et avec Lewis durant les débriefings, d’entendre ses commentaires au sujet de la voiture, savoir comment il règle la voiture et découvrir son style de pilotage".

"J’ai appris beaucoup de détails utiles, je dirais qu’il est la première personne que j’irai voir naturellement mais il y a énormément d’autres personnes intelligentes, notamment parmi les ingénieurs. Je vais pouvoir apprendre encore plus de choses au niveau technique et développer mon pilotage en conséquence".