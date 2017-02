Alors qu’il s’apprêtait à disputer une saison supplémentaire au sein de l’équipe Williams, Valtteri Bottas a été appelé par Toto Wolff et Mercedes pour combler l’absence inattendue de Nico Rosberg. D’outsider du top 10, le Finlandais pourrait passer à candidat à la victoire, voire au titre, si Mercedes conserve le même niveau que les saisons précédentes.

« C’est un grand jour pour moi, piloter une Flèche d’Argent pour la première fois est très spécial » se félicite-t-il. « J’ai attendu ce moment depuis longtemps et il en va de même pour les essais. Je vais piloter la voiture cet après-midi, c’est enfin réel et je suis impressionné par son apparence. Ce que j’adore, c’est qu’elle parait pure aérodynamiquement, mais elle est remplie de petits détails à l’arrière et sur les dérives, une quantité impressionnante de développement a été effectuée et c’est poussé très loin ».

« C’est un nouveau chapitre dans ma carrière, une nouvelle équipe, un nouveau règlement… tout est nouveau ! Comme je l’ai dit, j’attends ces essais depuis un moment et bien qu’il ne s’agisse que d’une journée promotionnelle, j’ai hâte de vraiment débuter le programme d’essais la semaine prochaine à Barcelone afin de bien comprendre la voiture créée par les usines de Brixworth et Brackley. L’hiver a été chargé depuis que j’ai signé pour Mercedes et nous avons cherché à exploiter au mieux le temps imparti, jour après jour, avec les ingénieurs de Brackley ».

S’il a parfait au mieux sa préparation en vue de piloter la W08, Bottas a également travaillé sa condition physique pour être à la hauteur des demandes de ces nouvelles monoplaces puisqu’il n’aura pas le droit à une défaillance physique en tant que pilote d’une équipe au potentiel aussi élevé.

« Je me sens bien préparé compte tenu du temps que nous avons eu ensemble mais la courbe d’apprentissage sera raide et je continue à apprendre chaque jour des nouvelles choses. Il n’appartient qu’à nous d’exploiter au mieux le temps dont nous disposons ».

« Au niveau de la préparation physique, je ne pense pas m’être déjà autant entraîné durant un hiver. J’ai participé à des camps d’entraînement très efficaces et je me sens plus en forme que jamais. Le sentiment que j’éprouve actuellement est incroyable et je veux remercier chaque personne dans nos usines pour avoir préparé cette voiture. Il a fallu redoubler d’effort et j’ai énormément de respect pour les performances affichées par l’équipe. Ce n’est que la première étape et le travail ne fait que commencer ».