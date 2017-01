Valentino Rossi, la légende de la catégorie MotoGP, insiste sur le fait qu’il n’a pas de regrets de ne pas avoir franchi le pas de la Formule 1 il y a 10 ans environ, lorsqu’une belle opportunité s’était présentée à lui.

L’Italien était en effet courtisé par Ferrari, qui lui a offert de nombreux essais privés. Le nom de Rossi a même été voqué par Alex Zanardi récemment comme remplaçant de Nico Rosberg.

Mais Rossi a tiré un trait sur tout ça.

"Ce qu’a dit Alex est vraiment touchant. Mais je pense avoir pris la bonne décision à l’époque. J’ai décidé de rester en MotoGP en 2006 et j’ai gagné deux titres de plus, j’ai fait de superbes courses et j’ai eu de belles batailles avec d’autres pilotes."

"Alors je ne le regrette pas. Même si c’est vrai que j’adore vraiment la Formule 1. J’ai eu un moment où je me suis dit ’Voyons ce qui arrive’ et j’ai décidé de faire plus de tests avec Ferrari. C’est sur un vol retour que je me suis alors dit que je n’étais pas prêt à arrêter la moto. Et c’était alors la bonne décision."

Rossi pense tout de même à une reconversion sur 4 roues et il cible déjà deux catégories.

"Un de mes objectifs est de disputer le Dakar. C’est une course extrêmement difficile, à laquelle il faut très bien se préparer pour sortir du désert en étant bien placé au classement. Si je le fais, ce serait en catégorie auto. C’est trop dangereux de le faire en moto."

Et avant le Dakar, "je dois admettre que je suis beaucoup plus orienté vers une participation aux 24 Heures du Mans. C’est mon objectif prioritaire pour les années à venir. Les circuits, au volant d’une voiture, c’est beaucoup plus mon élément. Après la moto, j’aurais peut-être l’occasion et le temps de faire Le Mans."