Après une série de courses catastrophiques, Sebastian Vettel n’a plus qu’un mince espoir de remporter le titre mondial, mais l’Allemand a décidé d’y croire encore – ou de faire semblant d’y croire encore. Dans le paddock d’Austin, le pilote Ferrari continue d’entretenir la flamme, tant bien que mal.

« Nous sommes toujours là. Nos chances sont plus minces maintenant qu’il y a deux courses, mais il y a toujours une chance, et nous allons tenter le coup. Nous ferions totalement fausse route si nous ne pensions plus au titre. Vous devez rester concentré. Nous avons une voiture formidable et nous avions le package pour gagner lors des deux précédentes courses. Ce n’est pas arrivé, mais cela ne signifie pas que nous ne pourrons pas gagner les prochaines. Nous avons hâte de disputer ces courses. »

« Je suis quelqu’un qui regarde les chiffres, mais là, dans ce cas particulier, je mets les chiffres à part et je ferai tout mon possible. Est-ce que ce sera suffisant ? Nous le verrons à la fin. Les deux dernières courses ne nous ont pas aidés, ce n’est pas un secret, mais ce n’est pas mort. »

« Jusqu’à présent, notre saison est très bonne. Bien sûr, on vous juge toujours selon les deux dernières courses, et elles n’étaient pas super ! Mais dans l’ensemble nous sommes l’équipe qui a le plus progressé. Tout le monde s’attendait à ce que Red Bull soit très solide cette saison, mais c’est un fait : ils ne l’étaient pas, du moins pas au début de la saison. Mais personne ne s’attendait à ce que nous soyons aussi solides. Donc il y a beaucoup de points positifs. Bien sûr, vous regardez toujours d’abord vos difficultés présentes, et notre situation pourrait être un peu délicate en effet, mais il reste encore quatre courses devant nous, et nous avons une voiture formidable. Il y a toujours un immense potentiel à concrétiser. Cela dépend de nous. »

Sebastian Vettel devra impérativement s’imposer à Austin s’il veut conserver l’espoir d’être titré. Pense-t-il que le COTA convienne à sa Ferrari ?

« Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre. La piste requiert un package équilibré et complet. Les conditions peuvent aussi faire une énorme différence, mais les progrès que nous avons faits lors des deux précédentes courses signifient que la vitesse est là, donc je suis assez optimiste. »

Sebastian Vettel espère-t-il que la chance sera enfin de son côté ? Va-t-il jeter un mauvais sort à Lewis Hamilton ?

« Nous devons nous concentrer à 100 % sur nous-mêmes, c’est l’objectif. Ce que les autres font… je n’ai pas d’influence sur eux. Et je ne suis pas quelqu’un de politique, qui pourrait faire quelques mauvais tours. Je me concentre sur la piste, et sur le reste, vous ne pouvez pas avoir une grande influence. Ce ne devrait pas faire partie du sport. »

Après Austin, le paddock se rendra à Mexico, au Brésil ou encore à Abu Dhabi. Quels circuits conviendront mieux à Mercedes selon Sebastian Vettel ?

« C’est difficile à dire. Les deux dernières courses ont montré que quand vous arrivez sur une piste avec certaines attentes, elles ne se révèlent pas confirmées. Pour le moment, je dirais que nous devrions être compétitifs sur les quatre pistes, et nous le serons. Mais je vois aussi Mercedes jouer vraiment avec nous, et je suppose aussi que Red Bull aura élevé son niveau de jeu, donc nous pourrions facilement voir une lutte entre trois équipes. »

« Mais à regarder les tracés, je ne nous vois vraiment pas comme un favori clair et net pour ces dernières courses. Ce sera serré, même si lors de certains samedis, la situation paraîtra différente [Mercedes aura plus d’avance grâce à son bouton magique en qualifications], et lors de certains dimanches, tout devrait retourner à la normale. »