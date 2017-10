Sur le sec ce matin, Stoffel Vandoorne a fini à la 10e place. Sa McLaren semble à l’aise dans les virages mais comme d’habitude cette saison, les lignes droites ne sont pas son point fort.

« Jusqu’à présent, c’est assez difficile de savoir à quoi s’attendre, en particulier avec le roulage d’aujourd’hui, qui était très limité. Les EL1 étaient assez normaux, sans aucun problème, mais nous avons seulement pu faire un tour d’installation sous la pluie en EL2. »

« La météo sera la clef demain, on dirait que la course sera sèche dimanche, donc les qualifications seront très importantes. C’est toujours un peu difficile de prédire le temps, mais la piste devrait être sèche pour les qualifications demain. »

« Le ressenti dans la voiture était sympathique. Suzuka est un circuit à haute vitesse avec beaucoup de changements de direction et en particulier avec le niveau d’appuis et les pneus plus larges de cette année, c’est très impressionnant dans le premier secteur, c’est très excitant. »