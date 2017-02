C’est parti ! Il y a de quoi se réjouir chez Force India après les débuts officiels d’Esteban Ocon sous les couleurs de l’équipe indienne. Le Français a disputé 86 tours aujourd’hui à Barcelone et a fait connaissance comme il se doit avec sa nouvelle monture.

"C’était une première journée très plaisante dans la VJM10" se satisfait Ocon. "Ce n’est évidemment que le début, mais le premier ressenti est très positif et nous avons trouvé une bonne direction de réglages pour la voiture. Le seul souci rencontré a été une fuite d’huile juste avant la pause mais ça ne m’a pas coûté énormément de temps et je suis ravi de la distance parcourue".

"J’espère que l’on fera autant de progrès demain et jeudi. C’était ma première expérience avec ces nouvelles voitures et je reconnais que ce sont des monstres : la vitesse en courbe est très impressionnante et on gagne énormément à basse vitesse aussi, c’est un grand pas en avant".

Tous les feux sont au vert chez Force India pour le moment et la petite équipe peut se satisfaire d’avoir aussi bien négocié ce changement de réglementation, même si ce n’est pas une surprise tant elle avait réussi le changement vécu en 2009.

"C’était une journée bien meilleure qu’hier avec une fiabilité au rendez-vous et qui nous a permis de parcourir 86 tours avec Esteban" explique Tim McCullough, ingénieur de piste en chef. "Nous avons terminé les vérifications d’usage ce matin en même temps qu’Esteban se mettait à l’aise avec la nouvelle voiture et nous sommes ensuite passés au programme aérodynamique, débuté hier avec Sergio".

"Les retours apportés par Esteban nous ont permis d’aller dans la bonne direction en termes d’équilibre et nous avons aussi pu essayer plusieurs composés pneumatiques dont les super tendres, les tendres et les médiums. Je suis heureux de voir que nous avons fait plus de tours que l’objectif que nous nous étions fixés et que nous avons amassé une si grande quantité de données, car la courbe de progression est énorme durant ces premiers jours. Le programme continuera demain avec Alfonso Celis".