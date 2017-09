Bien qu’il soit difficile, voire impossible, d’imaginer McLaren créer la surprise à Monza, les résultats des essais libres laissent penser que l’équipe de Woking pourrait être moins lente que prévue, surtout en conditions de qualifications. En course, l’exemple de Spa il y a moins d’une semaine ne laisse pas beaucoup d’espoir.

"C’était une journée très positive et nous avions un bon ressenti dans les deux séances" déclare un Alonso qui semble ravi. "Nous avons gagné en performance, ce qui était quelque peu inattendu sur un circuit aussi défavorable à notre voiture, où nous n’attendons pas grand chose, mais nous avons les deux voitures dans le top 10".

"Nous avons essayé des choses intéressantes et nous avons appris des choses intéressantes, en espérant pouvoir être encore plus rapides en qualifications et signer ce genre de résultats. Stoffel m’a aidé à Spa lorsqu’il avait des pénalités et je vais partir dernier ici à cause de pénalités, une nouvelle fois, donc j’essaierai de l’aider au mieux en créant de l’aspiration, et ainsi espérer le mettre dans une meilleure position dimanche".

Un Vandoorne qui est lui aussi étonné de voir McLaren aussi bien placée puisqu’il a terminé deux fois dans le top 10, bien que la deuxième séance ait été faussée par le fait que les pilotes McLaren ont été les seuls à rouler en pneus super-tendres.

"C’est un vendredi plutôt étonnant pour l’équipe" avoue-t-il. "Mettre les deux voitures dans le top 10 est un très bon départ, surtout sur une piste comme Monza où nous savons que le déficit de puissance joue un très grand rôle. Je pense que c’est positif mais les temps sont très serrés et il va falloir travailler, afin de grappiller chaque dixième, centième ou millième possible".

"Nous serions heureux de pouvoir conserver ce niveau de performance demain mais je pense que nous reculerons un peu car les autres doivent certainement avoir de la puissance en stock grâce aux modes du moteur. Nous devons juste profiter des erreurs de chacun et nous concentrer sur nos performances. La météo ne m’inquiète pas, cela a été sec aujourd’hui et je n’ai pas encore regardé les prévisions pour le reste du week-end, on verra bien ce qu’il se passe et si ça affecte notre roulage".

Yusuke Hasegawa confirme enfin que son équipe a pu utiliser un moteur encore amélioré dans la voiture d’Alonso, qualifié en interne de spécification 3.7 : "Nous avons amené un moteur évolué que Fernando a utilisé en première séance. Nous avons reçu une pénalité pour cela mais il était très important d’amener des améliorations très vite et de les tester en piste. Je confirme que nous avons vu un résultat à la hauteur de nos attentes".