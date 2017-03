L’équipe Sauber a entamé sa 25e saison de F1 ce week-end en Australie et elle espérait probablement un meilleur résultat pour marquer le coup. Malheureusement, une seule Sauber est à l’arrivée, celle du jeune Antonio Giovinazzi.

"Ce fut une course très décevante pour moi," déclare Marcus Ericsson. "Je n’ai pas pris un bon départ, mais ensuite je me suis battu pour ma position dans les premiers virages de la course. Malheureusement, j’ai été touché à l’arrière dans le virage 3 et cela a fortement endommagé ma voiture sur le côté droit et au niveau du fond plat. A partir de là, il ne me restait plus qu’à essayer de terminer la course (sans y parvenir)."

Antonio Giovinazzi est pour sa part assez content de sa première course en F1. "Ce fut une bonne course. Je suis satisfait de mes performances. Mon objectif était d’accumuler de l’expérience en roulant le plus possible. Je vais maintenant voir avec mes ingénieurs les domaines dans lesquels je pourrais faire mieux. Je veux remercier Sauber et Ferrari de m’avoir offert cette opportunité. Ce week-end a été incroyable pour moi."

Monisha Kaltenborn, la directrice, se dit une nouvelle fois impressionnée par Antonio Giovinazzi.

"Il a signé une performance impressionnante alors que c’était sa première course en F1. Il a démontré son potentiel, mais aussi celui de notre voiture. Nos chronos étaient assez satisfaisants. Quant à Marcus, a course a été ruinée dès le troisième virage après le départ. Cet accrochage m’a semblé très clair et je ne comprends donc pas pour quelle raison les commissaires n’ont eu aucune réaction."