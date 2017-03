Chez Haas, on doit très certainement être ravis de l’année qui vient de passer !Rappel des faits : lors de la première séance d’essais de 2016, qui avait vu les premiers kilomètres d’une Haas en F1, l’aileron avant de la VF-16 s’était décroché à deux reprises, forçant l’équipe à tirer un trait sur la quasi-totalité de la première semaine.

Un an plus tard, sa petite sœur la VF-17 est l’une des monoplaces les plus fiables du moment et a montré un potentiel encourageant, qui a rassuré ses pilotes.

A l’image de Sauber, les chronos des deux titulaires ne sont pas flamboyants, quoique plutôt encourageants, mais la quantité de roulage est phénoménale, avec 1597 kilomètres !

L’ADN partagé avec la Ferrari et le moteur fourni par le constructeur italien ont, semble-t-il, donné un potentiel plus élevé à cette monoplace.

Haas est en tous cas l’une des seules équipes à n’avoir affiché aucun gros souci de fiabilité, qui n’ait pas interrompu son programme, ce qui semble être la conséquence d’un moteur très bien né.

Kevin Magnussen a pris le volant durant les deux premiers jours d’essais et s’est directement montré ravi de débuter sa collaboration avec Haas, apprenant à connaître ses mécaniciens dans les garages. Le Danois n’a pas rencontré de souci et a pu tester les différents composés pneumatiques sur des longs relais.

Romain Grosjean a ensuite pris le relais, mercredi et jeudi, notamment pour la journée sur le mouillé. La veille, il avait rencontré des problèmes de frein desquels résultaient de nombreux blocages de freins, comme c’était déjà le cas en 2016. Il faudra donc surveiller ce problème.

Lui aussi a pu travailler sur un grand nombre de réglages afin d’offrir un bon déverminage à la voiture et a terminé avec cinq tours de plus que son équipier ainsi que 60 millièmes de mieux. La saison est donc bien lancée chez Haas.

Bilan de Barcelone I