La relation entre McLaren et Honda continue de se dégrader, en dépit des efforts et des évolutions apportés par le motoriste, et en cas de divorce, puisque Honda veut équiper deux équipes, il se dit désormais que Toro Rosso pourrait vouloir un moteur japonais à l’arrière de ses monoplaces.

La rumeur s’intensifie et une décision devrait être prise dans l’été, sans qu’il n’y ait de lien avec celle que McLaren prendra, du moins sur le papier, comme l’explique Zak Brown : "Ce qu’il se passe avec les autres équipes ne nous regarde pas".

Liée à Mercedes depuis quelques semaines, McLaren aurait également discuté avec Renault et aurait même assuré à Fernando Alonso la présence d’un moteur de haut niveau s’il restait en 2018.

"Nous avons partagé un bon dîner et Fernando a même réglé l’addition" poursuit Brown. "Il se sent à l’aise avec nous et nous nous comprenons bien. Il a été très clair sur sa volonté de rester en Formule 1 l’an prochain".

"McLaren doit rompre avec Honda pour garder Fernando. Sur un plan personnel, je m’entends très bien avec eux, mais je pense que tout le monde comprend que nous avons besoin d’un bien meilleur moteur et c’est pour cela que tout ça se passe".