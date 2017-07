Alors qu’il est revenu à un point seulement de Sebastian Vettel au classement, Lewis Hamilton penserait-il déjà à sa vie d’après ? Le pilote Mercedes a eu, encore une fois, des propos énigmatiques sur son avenir en F1 après sa victoire à Silverstone dimanche.

Serait-il à faire comme son ancien coéquipier Nico Rosberg, et à quitter soudainement la F1 à la fin de cette saison ?

« Je ne peux pas vraiment dire ce qui va se passer dans six mois pour ce qui est de mon contrat » a déclaré Hamilton, interrogé sur son futur en F1.

« J’adore piloter et vous pourriez dire qu’une retraite est très improbable. Je vous dis juste que vous ne savez pas dans quel état d’esprit je serai à Noël. J’espère que ce sera vraiment un bon état d’esprit avec un 4e titre en poche. Même si je ne suis pas de nouveau champion, alors, je ne me dirai jamais ‘maintenant, il est temps de raccrocher’. Je voudrais toujours gagner encore quand j’arrêterai. Pour le moment, je me concentre sur l’obtention du 4e titre. »

Lewis Hamilton semble lui-même ne pas savoir ce qu’il veut vraiment. Il se dit très heureux de conduire actuellement avec Mercedes, mais en même temps, qui sait…

« A part quand je suis avec ma famille, le moment où je suis le plus heureux, c’est quand je peux conduire une voiture à la limite, quand je suis sur le fil du rasoir. »

« Pour le moment, j’adore piloter. Je sens que je suis à mon sommet. J’adore piloter pour cette équipe. Je pense que j’ai dû le dire dans le passé, peut-être avec moins de conviction, mais au fond de moi, je sais qu’en ce moment je suis à mon meilleur niveau. Je veux rester ici, donc je continuerai à me préparer du mieux que je peux, et moi seul sais comment il faut que je fasse pour ce faire. »

« Donc je ne peux pas imaginer… il n’y a pas de raison, actuellement, pour que je doive m’arrêter. Je profite toujours et j’ai toujours un contrat avec l’équipe pour au moins au an. »