L’équipe Williams a conclu ses derniers essais avant la pause estivale par une journée disputée par Luca Ghiotto, pilote de Formle 2, qui a pris le volant de la FW40.

A défaut de signer un chrono probant, l’Italien a parcouru hier à 161 reprises le circuit de Budapest.

"Tout d’abord, je dois remercier Williams et toutes les personnes qui ont rendu ce test possible car c’est ce pour quoi je travaille depuis que je suis en sport auto" avoue-t-il. "C’était incroyable, plus que je ne l’aurais espéré, et je suis heureux de cette journée, du travail accompli et de tout ce qui a fonctionné parmi les changements effectués".

"La voiture est incroyable et il m’a fallu du temps pour m’adapter à une voiture si bonne. J’ai fait tellement de tours que j’en suis surpris, je n’arrivais pas à croire que j’en avais fait 161."

Ghiotto a un tout petit regret.

"C’est dommage que nous n’ayons pas pu tenter un tour chrono en super-tendres à cause du drapeau rouge en fin de séance mais compte tenu des conditions, je suis très heureux, et je crois que l’équipe l’est aussi".

Rod Nelson, ingénieur en chef des essais, reconnaît la réussite du programme de ces derniers essais.

"Nous avions un programme optimiste et nous avons réussi à tout accomplir. Nous avons commencé par des relais courts et du travail sur le châssis avant de travailler sur les pneus et sur des longs relais. Luca a été rapide et régulier, ce qui est ce dont nous avions besoin. Il nous a donné de bonnes informations et les résultats de ces essais sont très positifs".