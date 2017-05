La nouvelle réglementation n’aura pas permis à Williams de sortir de ses travers à Monaco et l’équipe anglaise a tout juste réussi à envoyer une monoplace en Q2, avant que Massa ne parvienne même pas à faire mieux que dernier de la Q2, il partira 14e demain.

"C’était une séance très difficile, comme d’habitude à Monaco" explique le Brésilien. "Ce n’est pas une bonne chose d’avoir signé le 15e temps et c’est dommage que nous ayons encore des difficultés avec une nouvelle voiture et un nouveau règlement. Nous sommes déçus de partir de l’arrière mais tout peut arriver, j’espère avoir un peu de chance demain".

Lance Stroll a de nouveau calé en Q1 et partira 17e demain, grâce à la pénalité de Jenson Button. Le Canadien continue à accuser un gros retard sur son équipier même si la casse est limitée ici puisque Massa n’a pas brillé non plus, et il peut au moins se défendre à cause d’un souci qui l’a empêché de sortir une dernière fois des stands.

"Nous avons eu une fuite hydraulique à la fin de la Q1 et j’ai dû m’arrêter plus tôt. En dépit de cela, j’adore piloter ici, c’est très difficile mais c’est génial car Monaco est spécial. C’est dommage que je n’ai pas pu faire mon dernier tour car je pense que j’aurais pu passer en Q2. Notre voiture n’est pas la meilleure ici et ce n’est pas notre type de circuit mais j’espère que nous pourrons bien figurer demain" conclut le Canadien.

Lowe confirme de son côté que Massa a vécu un très mauvais timing lors de sa séance : "En Q2, il avait deux tentatives de prévues. Il a fait une erreur lors de la première et a vu la deuxième annulée suite à l’accident de Vandoorne".