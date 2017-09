Comme prévu, Williams a rencontré de grandes difficultés à Singapour ce vendredi, montrant un rythme catastrophique, grandement lié aux caractéristiques de son châssis qui n’aime pas les circuits sinueux, comme Monaco et Budapest l’avaient déjà montré. La première difficulté demain sera de s’extirper de la Q1.

"C’était très difficile aujourd’hui" regrette Massa. "Nous savons que ce n’est pas la meilleure piste pour notre voiture. L’équilibre n’est pas un gros problème, contrairement à la vitesse. Nous sommes un peu trop lents en comparaison de nos adversaires. C’est un problème que j’attendais, je pense que la qualification sera le plus gros problème car nous n’avons pas le rythme pour nous battre, mais j’espère qu’en course, où beaucoup de choses peuvent se produire, nous tenterons tout notre possible. Si nous arrivons à marquer des points, ce sera du bon travail".

Lance Stroll ne se montre pas plus optimiste : "Ce n’était pas la meilleure journée pour l’équipe. C’était un vendredi difficile, surtout pour moi avec un souci de boîte de vitesses dans la première séance, sur une piste que je n’avais jamais essayée avant. Lors de la deuxième séance, il y a eu une voiture de sécurité virtuelle sur ma meilleure tentative et ça n’a pas aidé. J’ai adoré le circuit qui est très amusant et bosselé, donc cela le rend difficile. Je savais que la piste était étroite et j’y étais préparé mais c’est l’une des plus compliquées mentalement et physiquement".

Paddy Lowe se félicite, à l’inverse de ses pilotes, d’une bonne journée lors de laquelle Williams a pu faire la majeure partie du programme prévu : "Notre rythme a encore besoin de progrès mais nous avons beaucoup d’analyses à conduire ce soir. Je pense que nous pouvons faire progresser la voiture, ce sera très serré au milieu de peloton comme d’habitude et si nous pouvons trouver deux ou trois dixièmes, ils feront une grande différence".