Max Verstappen a concédé que Red Bull n’était pas dans le rythme des Mercedes et des Ferrari après cette première journée d’essais officiels à Melbourne.

Le Hollandais a, en plus, perdu beaucoup de temps suite à une sortie de piste lors des Libres 2. Au virage 12, il a arraché une partie du soubassement de sa voiture.

"J’ai eu un peu de sous-virage, la voiture est sortie de la piste et cela a endommagé le plancher," explique Verstappen.

"Nous essayions de trouver un meilleur équilibre parce que, pour le moment, je pense que nous sommes un peu trop lents. Nous essayons de progresser."

"Nous nous attendions à être dans cette position mais peut-être pas aussi loin des meilleurs. Nous allons faire de notre mieux avec ce que nous avons. Avec un peu de chance nous prendrons un bon départ dimanche, c’est un circuit où il est difficile de dépasser."

Jouer les bouchons semble donc être une tactique envisageable pour Verstappen. Son équipier, Daniel Ricciardo, est un peu plus confiant.

"Je pense que nous pouvons tirer plus de notre voiture. Les Libres 1 étaient prometteurs mais nous avons essayé des choses lors des Libres 2 qui n’ont pas fonctionné. Mercedes est rapide, c’est certain, mais plus Lewis que Valtteri pour le moment."

"Valtteri semble être dans notre groupe. Je pense que nous pouvons nous battre avec lui mais il nous faudra tirer les bonnes leçons de cette journée pour demain. La pole ne me semble pas jouable mais nous pouvons être juste derrière. Ca va aller !"