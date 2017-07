Ferrari a réalisé, comme à Monaco, une première ligne 100% rouge sur le circuit du Grand Prix de Hongrie.

De quoi ravir le détenteur de la pole position, Sebastian Vettel, qui ne manque pas d’épingler les médias italiens au passage.

"Cette pole est géniale, surtout après tout ce qui a été dit sur nous après la dernière course. C’était un peu trop. Nous, nous répondons sur la piste et c’est ce que nous avons fait, en qualifications en plus," déclare l’Allemand.

"La voiture a été franchement incroyable toute la journée. Dommage, j’aurais pu aller plus vite dans mon dernier tour sans une petite erreur dans le dernier virage. Un temps sous la minute 16..."

"Mais bon, l’important c’est que nous avons fait un bon pas en avant. Nous avons tiré des leçons de Silverstone, nous les avons appliquées ici. En plus j’adore ce circuit et, quand la voiture est bien réglée, avec le soleil et le public, c’est génial de chercher le chrono ici."

"La 1ère ligne pour nous, c’est incroyable et maintenant nous attendons évidemment la course. Nous travaillons dur, la dernière course n’a pas été top pour nous mais nous sommes heureux de ce que nous faisons, de ce que fait l’équipe. Il y a 12 mois, nous étions dans une autre position."

"Il faut concrétiser demain, rien n’a été gagné aujourd’hui, si ce n’est que nous avons le sourire."

Son équipier Kimi Raikkonen a réussi à sceller cette 1ère ligne rouge dans son tout dernier tour. Evidemment, le Finlandais ne sautait pas de joie parce qu’il visait mieux...

"En fait mon dernier tour n’était pas très bon. J’ai fait un bon début de tour, une fin pas trop mal non plus mais je me suis un peu loupé à la chicane en freinant sur le vibreur extérieur. Là, je pense que j’ai perdu beaucoup."

"Ca reste assez bon pour la 2e place mais c’est un peu décevant pour moi. Je pensais pouvoir décrocher la pole confortablement mais je n’ai pas réussi à finir le boulot."