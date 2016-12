Il y a deux ans, Max Verstappen, tout juste auréolé d’une formidable deuxième partie de saison en Formule 3 (le Néerlandais avait été battu sur le fil au championnat par Esteban Ocon), était courtisé par deux marques prestigieuses en F1 : Red Bull et Mercedes. Le plus jeune vainqueur de l’histoire en Grand Prix faillit signer pour les Flèches d’Argent. Cependant, Mercedes ne pouvait lui assurer un volant de titulaire en F1, au contraire de Red Bull grâce à Toro Rosso. C’est ainsi que le joyau Verstappen a échappé à Mercedes.

Toto Wolff, désespérément à la recherche aujourd’hui d’un remplaçant à Nico Rosberg, peut aujourd’hui regretter d’avoir manqué le coche. Mais il révèle aujourd’hui que Mercedes ne pouvait faire autrement.

« C’était un garçon exceptionnel en karting », se rappelle le directeur de Mercedes. « Ensuite, il a gagné en Formule 3 contre toute attente avec une voiture inférieure. Esteban Ocon était son adversaire – ce qui en dit beaucoup sur lui. Mais oui, le vrai test, c’est la F1. Et maintenant, nous en voyons le résultat. Mais nous n’avions simplement aucune place pour lui, donc Red Bull était sa meilleure option. Nous ne sommes pas déçus, nous n’avons aucun regret. Je n’ignorais rien de lui. Je voulais lui trouver une place, mais avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg, nous avions la paire de pilotes parfaite, donc il était logique de les conserver. »

Mercedes paie ici le fait de n’avoir pas eu de programme pour jeunes pilotes assez développé, au point de disposer d’une équipe B officielle comme Toro Rosso. Rien n’est perdu heureusement pour la marque étoilée. Une nouvelle génération de pilotes arrive, dont Max Verstappen n’est que l’emblème et le porte-drapeau. Et Toto Wolff est très enthousiaste à propos de cette jeune garde, qui peut démontrer davantage que par le passé ses talents.

« Peut-être que la nouvelle génération qui arrive est différente. Il fut un temps où l’argent vous ouvrait la voie vers la F1, mais désormais, cela semble différent, puisque Red Bull n’est plus la seule à avoir un programme junior » a noté Toto Wolff.

C’est ainsi que Mercedes a placé cette année deux de ses jeunes pilotes (Esteban Ocon et Pascal Wehrlein) chez Manor. « Nous avons aussi refait notre retard et maintenant je vois cinq ou six jeunes qui arrivent, qui ont du talent – et je pense que dans un futur proche, nous aurons plusieurs jeunes pilotes qui seront exceptionnels » s’enthousiasme Wolff.

Pourtant, et de manière très ironique, Mercedes ne souhaiterait pas faire de Pascal Wehrlein ou de Esteban Ocon le remplaçant de Nico Rosberg. La piste de Valtteri Bottas semble privilégiée, au nom de la sacro-sainte expérience…