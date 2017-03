Bonne nouvelle pour McLaren : Stoffel Vandoorne a conclu cette semaine d’essais en effectuant, sans le moindre problème technique, 67 boucles du circuit de Barcelone. Honda relève ainsi la tête après deux premières journées très difficiles. Déjà, hier, Fernando Alonso avait connu une journée tranquille.

« Je suis très content que Fernando et moi aient pu passer une journée entière dans la voiture sans problème majeur. Nous avons enchaîné une bonne et précieuse quantité de tours, et avons achevé nos plans prévus pour ces deux jours. Nous avons essayé beaucoup de choses différentes, travaillé sur différents réglages, et nous avons beaucoup appris sur la maniabilité et les caractéristiques de la voiture à chaque tour, ce qui a été très utile pour moi. »

« Les tests sur le mouillé ont été aussi intéressants, puisque c’était pour nous la première opportunité de rouler avec des réglages pour la pluie, avec les nouveaux pneus et sous ce nouveau règlement. Je me suis senti à l’aise dans la voiture, même sur le mouillé, ce qui nous a offert des données précieuses, et m’a aussi permis d’avoir de bonnes sensations sur la réaction de la voiture dans des conditions de piste variées. »

« Nous avons commencé difficilement la semaine, mais je veux dire merci à l’équipe pour tout leur dur labeur durant les quatre derniers jours. Nous avons réussi à avoir deux jours solides de roulage, et nous avons fait de bons progrès. Je suis vraiment fier des efforts de l’équipe pour s’assurer que nous profitions au mieux de notre temps sur la piste. J’espère que nous pourrons continuer sur cet élan et avoir une semaine solide pour le prochain test. »

A noter que McLaren a pu également s’entraîner aux stands en effectuant cinq simulations d’arrêts tout au long de la journée.