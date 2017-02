La Formule 1 met en place sa nouvelle ère, que l’on peut qualifier de “post-Ecclestone”, et les premiers effets de ce changement ont été vus hier à Barcelone puisque les équipes ont été autorisées à publier des vidéos des essais, prises en bord de piste ou dans les stands.

Une pratique qui n’avait jamais été autorisée du temps de Tonton Bernie et qui montre une première volonté de se rapprocher des fans.

« Liberty semble vouloir rendre notre sport plus accessible et plus divertissant » explique Christian Horner, qui est pourtant un soutien avéré d’Ecclestone.

Lewis Hamilton, très présent sur Instagram notamment, voit ce changement d’un bon œil puisqu’il a déjà fait un live sur la plateforme sociale depuis le cockpit de sa W08 hier. L’Anglais s’est récemment entretenu avec Sean Bratches, le nouveau responsable marketing de la F1, et cette décision est un premier pas de franchi.

« Puisqu’il est champion du monde, puisqu’il transmet la culture de notre sport, je voulais son point de vue sur ce qu’il juge bien fait et sur ce qu’il pense que l’on peut améliorer. Je pense que l’on peut lâcher du lest sur les possibilités données à Lewis, pour lui donner la possibilité d’utiliser la F1 pour se promouvoir et inversement, pour que la F1 en tire un bénéfice » a justifié Bratches.