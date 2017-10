Même si aucun d’entre eux n’est Gallois, Kris Meeke, Paul Nagle, Craig Breen, Scott Martin ou Chris Patterson considèrent tous le Wales Rally GB comme leur rallye à domicile. Trois semaines après la victoire en Catalogne, Citroën Total Abu Dhabi WRT aborde l’avant-dernière manche de la saison avec envie et ambition.

LE CHARME DES FORÊTS BOUEUSES

De la pluie, de la boue, du brouillard et même du verglas… Bienvenue dans les forêts du Pays de Galles, pour l’avant-dernière manche du Championnat du Monde FIA des Rallyes ! Ne vous y trompez pas : malgré cette description plutôt lugubre, le Wales Rally GB recueille tous les suffrages, aussi bien auprès des pilotes que des spectateurs. Ces derniers n’hésitent pas à braver le mauvais temps pour admirer leurs pilotes favoris, lancés à pleine vitesse sur des chemins de terre réputés pour leurs changements d’adhérence.

Cette édition ne manquera pas d’intérêt, d’abord parce qu’il s’agira de la première apparition des World Rally Cars 2017 sur ce terrain toujours propice à la glisse et au spectacle. De plus, les titres mondiaux pourraient être décernés à l’issue de cette douzième manche.

Basée à Deeside, au nord du Pays de Galles, l’épreuve débutera le jeudi soir, lors d’une super spéciale tracée sur l’hippodrome de Tir Prince. Les hostilités commenceront véritablement le vendredi, avec deux boucles de trois secteurs classiques et bien connus des pilotes. Avec un simple changement de pneus à mi-journée, toute erreur ou problème mécanique se paiera au prix fort. Longue de dix-sept heures, la deuxième journée sera encore plus difficile, avec pour commencer sept spéciales enchaînées sans assistance, puis deux chronos disputés à la seule lueur des phares. Le dimanche, les cinq dernières ES départageront les prétendants à la victoire, qui se retrouveront sur le podium de Llandudno.

À l’image de la cérémonie de départ de Tir Prince, le public aura de nombreuses occasions d’aller à la rencontre des pilotes, avec le changement de pneus à Newtown (vendredi à 13h27), les regroupements à Chester (vendredi à 19h01), Corris (samedi à 11h13) et Brenig (dimanche à 11h28), ainsi que la spéciale tracée dans le parc du château de Cholmondeley (samedi à 15h45). Tous issus des îles britanniques, Kris Meeke (Irlande du Nord), Paul Nagle (Irlande), Craig Breen (Irlande), Scott Martin (Angleterre) et Chris Patterson (Irlande du Nord) ne seront sans doute pas les moins sollicités au moment de signer des autographes !

LES ENJEUX : CONSOLIDER LE POTENTIEL DE LA CITROËN C3 WRC

Avec la deuxième place d’Andreas Mikkelsen en Allemagne et la victoire de Kris Meeke en Espagne, Citroën Total Abu Dhabi WRT a débuté un cycle de résultats positifs lors des deux derniers rallyes. L’intense travail des ingénieurs, techniciens et équipages porte ses fruits et ces résultats n’ont fait que renforcer la détermination de l’équipe dirigée par Yves Matton.

Chacun sait toutefois que la physionomie du parcours gallois est différente des derniers terrains rencontrés. Mais le niveau de performance affiché en Pologne indique un réel potentiel de la Citroën C3 WRC sur la terre grasse. Comme souvent, la combinaison de la météo et des ordres de départ pour la première étape pourrait avoir une influence majeure sur le déroulement de la course. S’il pleut vendredi, les huitième et neuvième positions de Craig Breen et Kris Meeke sur la liste des partants constitueront un handicap difficile à combler. Quoi qu’il en soit, les pilotes Citroën sont bien décidés à briller devant leur public !

Avant de rejoindre le Pays de Galles, Kris Meeke aura passé beaucoup de temps derrière le volant d’une WRC. Sitôt la séance d’essais préalable à ce rallye achevée, il a pris la direction de Saint-Marin pour participer au Rallylegend sur une Citroën Xsara WRC. Victorieux de deux rallyes cette saison – comme Sébastien Ogier et Ott Tänak – Kris sera forcément placé sous les feux de la rampe sur ses terres. À l’approche de la fin de la saison, le pilote de Dungannon veut se placer dans les meilleures dispositions en vue de la saison 2018. Pour sa dixième participation à l’épreuve, il voudra répéter sa course quasi-parfaite de 2015, à l’issue de laquelle il avait terminé deuxième.

Six fois au départ de l’épreuve, Craig Breen possède moins d’expérience que son équipier. Mais il a régulièrement prouvé sa capacité d’adaptation et sa constance au volant de la Citroën C3 WRC. Avec six cinquièmes places acquises cette saison, l’Irlandais vise un résultat similaire… si ce n’est mieux ! La troisième voiture sera pilotée par Khalid Al Qassimi. Le pilote d’Abu Dhabi n’a plus participé à la manche britannique du WRC depuis 2010, mais il se montre également très motivé pour poursuivre sa progression au volant de la C3 WRC.

Pour préparer cette épreuve, Citroën Racing a organisé une séance d’essais dans le sud de la France, sur des bases représentatives des chemins forestiers gallois. Pluie, boue et brouillard étaient déjà au rendez-vous pour mettre les équipages dans l’ambiance !

YVES MATTON, DIRECTEUR DE CITROËN RACING

« Pour la dernière manche européenne de la saison, nous allons être confrontés à un terrain très spécifique, qui ne fait pas partie de ceux ayant beaucoup souri à Citroën par le passé. Course après course, la C3 WRC évolue, qu’il s’agisse de détails ou de modifications plus importantes. L’objectif est toujours de rendre la voiture plus polyvalente et facile à exploiter. La Grande-Bretagne nous permettra d’estimer les progrès effectués dans ce domaine au cours des derniers mois. Nous scrutons attentivement les prévisions météo, car elles auront une grande influence sur nos performances du premier jour. Quoi qu’il en soit, nous serions satisfaits en plaçant à nouveau une voiture sur le podium final. »

KRIS MEEKE

« Le Wales Rally GB est évidemment une épreuve très spéciale pour moi. C’est sur ces routes que j’ai disputé mon tout premier rallye, il y a une petite vingtaine d’années ! C’est donc le terrain que je connais le mieux et qui est le plus naturel pour moi. Notre victoire en Espagne a été un boost pour le moral de toute l’équipe. Pour autant, cela ne garantit rien pour cette épreuve. Nous verrons quel sera notre niveau de performance dans les forêts galloises. Cela dépendra évidemment de la météo et notre neuvième position sur la route le vendredi sera un handicap s’il pleut. En tous cas, je suis très motivé et je ferai le maximum pour apporter un autre bon résultat à Citroën. »

CRAIG BREEN

« Entre mes participations en Championnat de Grande-Bretagne et en WRC, je considère avoir une bonne connaissance de ce terrain. J’ai beaucoup de bons souvenirs, le plus fort étant notre titre en Junior WRC. C’était en 2011 et l’instant était d’autant plus fort que mon copilote Gareth Roberts était Gallois. Après un rallye d’absence, je suis très heureux de retrouver la C3 WRC pour les deux dernières manches de la saison. Comme toujours, il est assez difficile de se fixer un objectif précis, tant les conditions peuvent influer sur la hiérarchie. Mais après six cinquièmes places, il est certain que je voudrais faire un peu mieux ! »

KHALID AL QASSIMI

« Ma dernière participation au Wales Rally GB remonte déjà à 2010 ! Il s’agira donc d’un tout nouveau challenge pour moi. Nous savons à quel point ce rallye est difficile, notamment à cause de la météo qui rend les spéciales boueuses. Avant de partir au Pays de Galles, je pourrai effectuer une journée d’essais et je compte sur l’expérience de l’équipe pour disposer d’une C3 WRC aux réglages adaptés à mon style de pilotage. »