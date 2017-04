Nick Chester, Directeur Technique Châssis de Renault F1, se tourne avec optimisme vers Shanghai après les débuts en compétition de la R.S.17.

Quels sont les retours de la première course ?

Nous pensons avoir effectué un bon pas en avant depuis l’an dernier. La R.S.17 peut se battre dans le milieu du peloton. Nous avons besoin d’améliorer son équilibre. Cela viendra avec du temps de piste. Nous apprenons encore à extraire le maximum de la monoplace sous le nouveau règlement et le potentiel est grand.

Qu’y a-t-il sur la liste des choses à mieux faire ?

Nous sommes très tôt dans la courbe de développement. Beaucoup d’améliorations vont arriver tant sur les composants de la voiture que dans la manière de l’optimiser sur le plan des réglages. À l’Albert Park, nous avons manqué la zone idéale pour l’équilibre. Cela affecte la capacité des pilotes à exploiter leur voiture, mais également l’utilisation des pneus. Nous devons nous concentrer sur les leçons tirées sur la stratégie puisque trouver « l’air propre » semble être toujours plus important pour obtenir le meilleur des gommes. Nous devons nous concentrer sur les arrêts aux stands. Nous pouvons aussi apporter certaines évolutions mineures sur la R.S.17. La liste est donc bien remplie.

Comment s’est comporté votre nouveau duo de 2017 à Melbourne ?

Nico est nouveau parmi nous, très rapide avec des commentaires précis. Il sait ce qu’il veut de la voiture. Ses retours ont souvent été repris par Jolyon. Cela rend le développement plus linéaire. Jolyon a été très malchanceux sur un week-end difficile et nous lui avions confié une monoplace défaillante. Cela l’a affecté en qualifications et en course. Nous avons corrigé cela pour la Chine.

Quel est le défi du circuit international de Shanghai ?

La Chine propose un tracé intéressant. C’est une piste assez exigeante sur la puissance, notamment avec la longue ligne droite opposée, mais relativement fluide. Il y est donc plus facile qu’à Melbourne de régler la hauteur de caisse. Comme d’habitude, nous devrons ajuster les appuis et la traînée pour obtenir la surface optimale d’aileron. Nous continuerons aussi à en apprendre davantage sur les pneus qui semblent très résistants.