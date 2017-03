Sauber a continué à faire tourner ses deux pilotes aujourd’hui à Barcelone. Si Pascal Wehrlein n’a fait que 44 tours cet après-midi, son équipier en a fait le double ce matin et les deux hommes ont permis à leur équipe de récupérer un grand nombre de données.

"Ce matin, nous nous sommes concentrés sur la préparation et nous avons pu faire une course de simulation" se félicite Ericsson. "C’était très important et c’est un signe positif pour nous. Nous avons des difficultés en pneus médiums sur les longs relais, on a du mal à les faire fonctionner correctement. D’un autre côté, le long relais en pneus tendres a constitué un bon pas en avant".

La journée de Pascal Wehrlein a été plus calme avec moitié moins de tours parcourus. L’Allemand a effectué des longs relais mais n’a pas parcouru la distance d’une course.

"J’ai piloté la voiture pour la première fois l’après-midi et cette nouvelle demi-journée dans la C36 a été positive. Je suis très heureux de simplement me familiariser avec. J’ai essayé les super tendres et les ultra tendres et c’était très intéressant pour moi de voir leur comportement avec les températures rencontrées l’après-midi" a expliqué pour sa part Pascal Wehrlein.