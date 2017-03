Le bilan de la journée de Sauber n’est pas des plus positifs car malgré l’absence de problème technique, la C36 n’a parcouru que 100 tours et signé des chronos peu encourageants. Wehrlein a laissé le volant à Ericsson à la pause, contrairement à ce qui était prévu, mais l’Allemand a fait son grand retour au volant.

"Je suis très heureux d’être de retour dans l’équipe après mes problèmes de dos" se satisfait l’Allemand. "C’était génial de prendre la piste avec la nouvelle voiture et de me remettre dans le rythme, en ayant une première impression de la nouvelle Sauber. Je me suis surtout familiarisé avec les procédures et j’ai hâte de reprendre la piste demain".

Marcus Ericsson a retrouvé la Sauber après l’avoir déjà longuement essayée la semaine dernière : "J’ai pris le relais cet après-midi avec de nouvelles pièces aérodynamiques qui ont nettement changé le comportement de la voiture. Nous avons travaillé sur la préparation des réglages pour la première course de la saison à Melbourne. C’était une journée intéressante, mais pas la plus simple. Nous devrons travailler sur l’analyse des données ce soir pour que la voiture soit meilleure demain".