Après Daniel Ricciardo hier, qui a vécu une journée contrastée, c’est Max Verstappen qui a pris la piste aujourd’hui pour le compte de Red Bull. Le Néerlandais a vécu une journée sans encombre et a appris beaucoup de cette découverte.

"C’était une journée très positive, nous n’avons pas eu de problème, ce qui nous a permis de faire le maximum de tours" a-t-il déclaré à Nextgen-Auto.com. "La fiabilité était bonne aujourd’hui, nous n’avons pas rencontré de problème et comme la voiture et le moteur sont nouveaux, il est important de rouler. Nous ne savons pas encore où nous en sommes mais nous franchissons les étapes les unes après les autres".

"Nous avons beaucoup roulé, nous avons pu tester toutes les pièces. La différence de vitesse par rapport aux voitures de l’an dernier est notable et c’est très sympa dans les virages rapides. On a plus de motricité, c’était dur l’an dernier de trouver un bon compromis tandis qu’avec ces pneus plus larges, on a une meilleure vitesse en sortie de virage".

Verstappen a noté des différences entre les monoplaces répondant à la nouvelle réglementation et celles qui étaient utilisées l’an dernier, mais le pilote ne s’inquiète ni des difficultés à attendre ni du spectacle en piste.

"Elles sont plus difficiles à piloter mais c’est ce pour quoi on s’est tous entraînés. En tant que pilote on s’adapte toujours à la situation dans laquelle on est et au comportement de la voiture. J’ai pu suivre quelques voitures de près, je n’ai pas trouvé de différence majeure. Nous verrons si c’est similaire à l’année dernière, les dépassements seront possibles à n’importe quel endroit, mais j’espère que l’on n’aura pas à dépasser !" plaisante-t-il.

Contrairement à lui, Daniel Ricciardo a rencontré des ennuis mécaniques hier, diminuant fortement son roulage. Pas de quoi inquiéter Red Bull, selon Verstappen : "Ces choses arrivent, c’était une vérification générale et la première fois que la voiture prenait la piste, mais c’était différent aujourd’hui, nous avons fait tout ce que nous voulions".