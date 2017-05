Clamant à la fois que sa monoplace possède un très bon châssis mais également que les améliorations installées lors des dernières courses sont très efficaces, McLaren a disputé un vendredi de bonne facture à Monaco, confirmant ses dires en laissant notamment Renault et Sauber en fond de grille.

Le grand événement du jour était toutefois le retour de Jenson Button dans le baquet d’une monoplace de Formule 1, et le Britannique ne semble rien avoir perdu de son talent durant les quelques mois lors desquels il a été éloigné des circuits.

"Dès que je suis sorti des stands ce matin, tout m’a semblé naturel" explique-t-il. "Le plus bizarre était quand je devais dépasser une voiture ou en laisser passer une, car elles paraissent géantes. On est assez peu à l’aise car on se demande si l’on n’est pas trop près des barrière".

"La deuxième séance a été un peu plus compliquée afin de trouver mes repères, freiner plus tard que ce à quoi j’étais habitué, mais aussi de passer plus vite dans les virages. Il faut juste trouver la confiance car l’an dernier, j’aurais bloqué une roue ou fini dans le rail en freinant si tard. Cela prend du temps mais j’espère que la journée de repos demain me permettra de travailler avec les ingénieurs et de progresser".

Button continue à garder les mêmes objectifs, bien que la McLaren semble compétitive sur ce circuit sinueux et que l’équipe courre toujours toujours après ses premiers points cette saison : "Je veux me faire plaisir et progresser. J’adore piloter cette voiture et ils ont fait du très bon travail avec les améliorations. J’espère pouvoir faire encore mieux durant le reste du week-end".

Stoffel Vandoorne n’est pas encore totalement en confiance mais a disputé une journée studieuse, sans ennui mécanique pour une fois. Il espère faire un peu mieux en qualifications que lors des dernières courses, en dépit de la pénalité sur la grille qui l’attend.

"Je suis content de cette première journée lors de laquelle le premier objectif était de boucler un maximum de tours sans soucis afin de définir les meilleures réglages et de construire ma confiance en se rapprochant au fur et à mesure des rails. On va pouvoir analyser tout cela tranquillement vendredi, mais je pense que la voiture devrait nous permettre de nous battre pour une place en Q2, soit entre la 10e et la 15e place".