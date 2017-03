L’hiver studieux et les essais hivernaux sans problème majeur se sont confirmés aujourd’hui à Melbourne pour Force India. Sans briller, puisqu’elle s’est placée autour de la dixième place sans vraiment s’intégrer dans le top 10, l’équipe indienne a accompli beaucoup de roulage en rencontrant un seul problème mineur sur la voiture d’Esteban Ocon.

"C’est toujours important de commencer la saison par une journée sans problème et de parcourir le maximum de kilomètres" explique Pérez. "Comme d’habitude à Melbourne, la piste était verte au début de la première séance et a évolué très vite dans la seconde. Nous avons essayé tous les types de pneus et nous avons les données nécessaires pour progresser. Nous pouvons encore trouver de la performance et nous savons où la chercher".

Perturbé en début de première séance par un souci technique, Esteban Ocon a toutefois pu enchaîner les tours par la suite pour finalement en parcourir 60 sur le total des deux séances.

"Je n’ai pas vécu un démarrage idéal puisque j’ai eu un problème de freins qui a retardé mon entrée en piste" précise-t-il. "L’après-midi a été plus simple et j’ai été capable d’afficher un meilleur rythme. La priorité est de trouver les changements à faire afin d’aller plus vite et de progresser. Nous espérons faire un pas en avant lors de la dernière séance avant les qualifications".

Pour Bob Fernley, le directeur technique de l’équipe, la première journée s’est passée comme prévu et l’absence de problème technique majeur est une bonne nouvelle qui confirme des essais solides.

"C’était un début de saison normal, nous avons eu un problème de freins sur la voiture d’Esteban mais ça a été le seul. Nous l’avons résolu très vite et Esteban a pu apprendre la piste" analyse Fernley.

"La VJM10 s’est comportée comme on l’attendait en termes de réglages, ce qui nous a permis de nous concentrer sur l’analyse des différents composés pneumatiques, afin de voir leurs performances dans ces conditions et de les mettre en corrélation avec les essais hivernaux. Toutes les informations récupérées aujourd’hui détermineront notre approche pour le reste du week-end".