Peu à leur avantage en première séance d’essais libres, les Haas ont réussi à se mettre en valeur lors de la deuxième session, notamment Kevin Magnussen qui a réussi à glisser sa VF-17 dans le top 10. Les deux monoplaces, parées de leur nouvelle livrée, ont parcouru un total de 157 tours, 80 pour le Danois et 77 pour le Français.

"Je suis satisfait de ma journée" déclare Magnussen. "Nous avons fait tout ce qui était prévu, la voiture se comporte plutôt bien et j’ai hâte d’être aux qualifications. C’est très rapide ici, la vitesse est incroyable et c’est très amusant à piloter, j’espère que nous pourrons être compétitifs".

Suite à une journée plus compliquée, Romain Grosjean tire un bilan moins positif mais ne tend pas non plus vers le négatif : "Nous avons réussi à rester hors des ennuis, c’est encore très serré dans le peloton. Nous devons réussir le tour parfait, il y a encore du travail pour rendre la voiture meilleure mais je suis heureux du travail accompli. C’est plus difficile de piloter ici mais c’est plus amusant".