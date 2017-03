C’était aujourd’hui le dernier jour de Kevin Magnussen au volant de la Haas avant le Grand Prix d’Australie, et le Danois a porté son total de tours parcourus à 369, effectués durant ses quatre journées dans la monoplace. Si le temps signé est un peu en retrait, la VF-17 a enchaîné les tours sans problème.

"C’était encore une bonne journée, je suis globalement très satisfait de ces essais" explique Magnussen. "Je pense que nous en avons appris beaucoup au sujet de la voiture. Nous savons où il reste encore du travail avant l’Australie et j’ai hâte d’être de retour dans la voiture dans deux semaines".

Un optimisme partagé par Günther Steiner qui se satisfait d’une journée sans problème : "Nous avons quasiment parcouru la distance d’une course. Il ne nous a manqué que quelques tours, une vingtaine cet après-midi pour faire l’équivalent d’une course. Nous avons récupéré beaucoup d’informations et avons appliqué un programme difficile, mais ça s’est bien passé".