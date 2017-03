Chez Haas, c’était Kevin Magnussen qui était mobilisé aujourd’hui pour débuter la deuxième partie des essais de Barcelone. Le Danois a bouclé une journée satisfaisante au volant de la VF17, avec un total de 81 tours (soit le 8e meilleur temps de la journée).

Haas a principalement roulé en pneus tendres aujourd’hui, mais aussi testé les pneus supertendres au cours de l’après-midi. Quelques problèmes de fiabilité ont cependant empêché l’équipe d’accomplir tout le roulage prévu.

« C’était encore une journée convenable. Nous avons fait de bons tests. Nous avons eu quelques petits problèmes à traiter, mais cela ne nous a pas complètement empêchés de rouler. Tous les tests sont précieux, et nous avons pu compléter un bon nombre de kilomètres. J’ai un bon sentiment sur la voiture. Nous sommes heureux de son équilibre » a commenté le Danois, visiblement satisfait de sa monture.

Gunther Steiner, le directeur de l’écurie, a aussi le sourire en ce mardi soir, en dépit d’une journée contrastée.

« Notre matinée a été très productive. Nous avons beaucoup appris et avons réussi à compléter un grand nombre de tours. L’après-midi ne fut pas si bon. Cependant, nous avons appris des choses, même si nous avons eu quelques petits problèmes – et par conséquent, nous n’avons pas accompli tout le roulage que nous souhaitions. Cela fait partie des tests… Il n’y a pas de grande inquiétude. Nous n’avons aucun gros problème, en aucun endroit. Nous avions simplement quelques petits diablotins dans la voiture. Nous apprenons plus au sujet de cette voiture, nous trouvons plus de choses, et il faut s’en occuper. »

Romain Grosjean prendra ce mercredi la relève de son coéquipier.