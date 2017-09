Stoffel Vandoorne n’a pas pu profiter de conditions idéales pour découvrir le circuit de Sepang aujourd’hui, lors des essais libres.

Le pilote belge de McLaren a dû s’adapter pour trouver les bonnes trajectoires.

"Cela a été une journée compliquée entre une première séance marquée par la pluie et une deuxième séance qui s’est arrêtée plus tôt que prévu. On n’a pas pu faire le programme comme on souhaitait le faire. Cela a été pareil pour tout le monde et j’espère que samedi, on aura de meilleures conditions," déclare Vandoorne à la RTBF.

Il était de plus assez loin de Fernando Alonso mais il n’avait pas les évolutions de l’Espagnol.

"On roule avec des réglages différents en termes de diffuseurs. Je ne sais pas si je vais pouvoir bénéficier des mêmes évolutions demain. Celles-ci semblent être performantes."

"J’espère qu’on sera proche du top 10 en qualifications. Cela devrait être l’objectif. On va faire le maximum et on verra bien le résultat."