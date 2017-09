A deux reprises, Carlos Sainz a signé le onzième temps à Monza aujourd’hui. L’Espagnol a signé des chronos encourageants mais sa monoplace ne semble pas être dans le haut du peloton. Toutefois, la plus grande inquiétude reste la fiabilité, avec un nouveau problème sur sa monoplace.

"Ce n’est pas l’anniversaire que j’espérais !" explique Sainz. "Je savais depuis hier que nous aurions une pénalité pour avoir changé le moteur et ce n’est pas une surprise, mais le problème d’aujourd’hui n’était pas le bienvenu ! Nous n’avons pas pu faire notre programme et le week-end s’annonce très compliqué ici. Nous allons continuer à travailler dur et j’ai un bon ressenti dans ma voiture, elle est légère car nous roulons avec peu d’appui pour compenser le manque de vitesse".

Mais l’Espagnol n’a pas été le seul à être touché par des problèmes, à l’image de son équipier : "Ce n’est pas un bon vendredi. Je ne me sentais pas bien dans la voiture et rien n’a vraiment marché comme ça aurait dû. Nous devrons voir ce soir ce qu’il s’est passé, en comprendre la raison et si possible trouver une meilleure solution".